Diocesi: Gaeta, siglato un accordo tra Ante Omnia e l’Associazione 4 per la promozione del volontariato e del patrimonio culturale della città

Nell’ambito del Festival dei giovani di Gaeta, l’associazione Ante Omnia e l’Associazione culturale 4.0 di Gaeta hanno siglato ieri un accordo per la promozione del volontariato e del patrimonio culturale della città di Gaeta.

L’intesa è stata siglato in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Civita InBlu, emittente radiofonica del Sud Pontino. Presenti i referenti delle due associazioni, Simone Petruccelli per l’associazione Ante Omnia, e Giuseppe Rinaldi per l’Associazione culturale 4.0. “Un accordo di collaborazione – spiega una nota diffusa oggi dalla diocesi di Gaeta – tra due realtà associative che fanno della propria trasversalità e comprensorialità i loro punti di forza”. L’accordo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione di un progetto condiviso nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale del Golfo di Gaeta.

“L’intero golfo di Gaeta – ha affermato Rinaldi – deve avere consapevolezza delle proprie potenzialità, insieme ad Ante Omnia, e grazie al supporto dell’Ufficio beni culturali dell’arcidiocesi di Gaeta diretto da don Gennaro Petruccelli, sono certo che raggiungeremo grandi risultati”.