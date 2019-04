Diocesi: Casale Monferrato, stasera conferenza su sostenibilità e diritti umani. Domani il vescovo Sacchi incontra gli amministratori locali

Rispetto ai temi affrontati da Papa Francesco nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” sono stati organizzati a Casale Monferrato due appuntamenti inseriti nel programma di “Cantiere speranza”, il ciclo di iniziative promosso dai diversi servizi pastorali della diocesi di Casale Monferrato.

Questa sera, dalle 21, la sala Carlo Cavalla della Curia vescovile ospiterà l’incontro su “Nella sostenibilità la tutela dei diritti degli ultimi” che sarà animato dalle riflessioni di Giuseppe Matulli, politico e scrittore, già sottosegretario alla Pubblica istruzione, e Francesco Gesualdi, attivista e saggista, ex allievo di don Lorenzo Milani alla scuola di Barbiana.

Entrambi saranno relatori anche domani mattina, in occasione dell’annuale incontro della Chiesa diocesana con amministratori del territorio e politici locali che si svolgerà al santuario di Crea. Alle 9, il vescovo Gianni Sacchi presiederà la messa celebrata in suffragio di sindaci e amministratori locali defunti. A seguire, presso la sala Sant’Antonio, l’incontro sul tema “I piccoli Comuni, per un paradigma ecologico e demografico e per un nuovo welfare”.