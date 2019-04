Quaresima: Caritas Nocera-Sarno, domenica la “Spesa sospesa, un gesto senza tempo”

La Caritas diocesana di Nocera Inferiore-Sarno promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari per vivere bene il tempo di Quaresima. L’invito rivolto alle comunità parrocchiali è quello di aderire all’iniziativa “Spesa sospesa, un gesto senza tempo”, ovvero una raccolta di generi alimentari da promuovere domenica 7 aprile per poi distribuire quanto arrivato ai poveri assistiti dalle parrocchie.

Un’occasione per “fare bene il bene”, così come sollecitato dal vescovo, mons. Giuseppe Giudice, nel suo Messaggio per la Quaresima.

Intanto, in preparazione della Pasqua, il vescovo incontra stasera, 4 aprile, i ragazzi e i giovani che si preparano al sacramento della Cresima. L’appuntamento è alle ore 20, nella concattedrale San Michele Arcangelo in Episcopio di Sarno. L’incontro con i fidanzati che si preparano al sacramento del matrimonio si terrà martedì 9 aprile, alle ore 20, nella basilica di Sant’Alfonso a Pagani.