Povertà sanitaria: Misericordie, “Missione Salute” a Napoli per aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche

A Napoli per aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche. Arriva in Campania il progetto “Missione salute”: domani e sabato 6 aprile, in piazza Cavour, sarà presente l’ambulatorio mobile delle Misericordie d’Italia con volontari, medici ed infermieri che accoglieranno tutte le persone con difficoltà economiche o sociali per visite e controlli. L’obiettivo degli ambulatori mobili e di “Missione Salute”, nell’ambito del più ampio Progetto “Links” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Avviso n.1 2017, è quello di contrastare il fenomeno della non inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito, dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità all’interno delle città.

Gli ambulatori saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e garantiranno accesso gratuito a servizi di primo ascolto sanitario, orientamento e cura alla presenza di personale medico qualificato supportato dai volontari. A salutare l’iniziativa saranno presenti Roberta Gaeta, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli; Nicola Caprio, presidente del Csv Napoli, e Angelo Iacoviello, presidente della Conferenza regionale Misericordie della Campania.

L’idea di realizzare questo tipo di servizio alle Misericordie è arrivata da Papa Francesco, che l’anno scorso, durante la prima “Giornata mondiale dei poveri”, ha deciso di allestire degli ambulatori mobili in Piazza San Pietro per aiutare tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi. Il Santo Padre è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che, in questo caso, raggiungerà ogni parte l’Italia.