Papa Francesco: nomina mons. Wilton D. Gregory arcivescovo di Washington

Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Washington mons. Wilton D. Gregory, finora arcivescovo metropolita di Atlanta. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando anche alcune note biografiche di mons. Gregory: è nato il 7 dicembre 1947 a Chicago (Illinois) nell’omonima arcidiocesi. Dopo aver frequentato le scuole elementari a Chicago, è entrato nel “Quigley Preparatory Seminary”. Ha svolto gli studi filosofici al “Niles College” e quelli teologici al “Saint Mary of the Lake Seminary” a Mundelein (Illinois). Successivamente ha conseguito il dottorato in liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo a Roma (1980). È stato ordinato sacerdote il 9 maggio 1973 per l’arcidiocesi di Chicago. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale dell’“Our Lady of Perpetual Help Parish” a Glenview; studente a Roma (1976-1979); professore di liturgia al “Saint Mary of the Lake Seminary” a Mundelain, membro dell’Ufficio arcidiocesano per la liturgia e maestro delle cerimonie dei cardinali Cody e Bernardin (1980-1983). È stato nominato vescovo titolare di Oliva ed ausiliare di Chicago il 18 ottobre 1983, ed è stato consacrato il 13 dicembre successivo. È stato traferito alla sede di Belleville (Illinois) il 29 dicembre 1993 e ha preso possesso il 10 febbraio 1994. È stato nominato arcivescovo metropolita di Atlanta (Georgia) il 9 dicembre 2004, e si è insediato il 17 gennaio 2005. In seno alla Conferenza episcopale statunitense, è stato presidente (2001-2004), vice-presidente (1998-2001), membro dei Comitati esecutivo ed amministrativo, del “Committee on Doctrine”, del “Committee on International Policy, Chair” del “Committee on Personnel”, del “Committee on the Third Millennium/Jubilee Year 2000” (1998-2001) e del “Committee on Liturgy” (1991-1993). Attualmente, è “Chair” del “Committee on Divine Worship”.

Oltre all’inglese, parla l’italiano e lo spagnolo.