Nicaragua: conclusa senza ulteriori passi in avanti la tornata del Dialogo nazionale

Si è concluso con un sostanziale nulla di fatto il Dialogo tra il Governo del Nicaragua e l’opposizione dell’Alleanza Civica. Le parti si erano date come termine per concludere i lavori la giornata di ieri, ma il Governo ha chiuso le porte a qualsiasi ipotesi di elezioni anticipate e alla presenza di organismi internazionali che possano essere garanti delle decisioni prese nel corso dei colloqui. In un comunicato diffuso al termine dell’incontro Alleanza Civica specificano che “in tema di giustizia e democrazia non si è arrivati ad alcun accordo”, ed è mancato il consenso su “punti indispensabili”. Resta, tuttavia, l’impegno a realizzare gli accordi finora raggiunti, relativi in particolare alla liberazione dei detenuti politici e al ripristino di alcune libertà democratiche.