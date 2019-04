Mozambico: Comunità di Sant’Egidio, stamattina l’ambasciatore italiano in visita al centro Dream, dove si distribuiscono ora anche vaccini contro il colera

Questa mattina l’ambasciatore italiano in Mozambico, Marco Conticelli, accompagnato dal direttore dell’Agenzia italiana di cooperazione (Aics) a Maputo, Fabio Melloni, ha visitato il centro Dream della Comunità di Sant’Egidio a Beira, la città più colpita nei giorni scorsi dal ciclone Idai. La struttura, che normalmente ospita il programma della Comunità per la cura dei malati di Aids e un centro nutrizionale, nonostante sia stata essa stessa danneggiata dal ciclone, ha non solo proseguito le sue attività di cura, ma è diventata un luogo di riparo e di riferimento per le innumerevoli famiglie di sfollati che hanno perso la casa e i loro beni. La visita si è svolta durante la distribuzione di aiuti di emergenza e la somministrazione dei vaccini contro il colera, ultima emergenza insorta nel Paese a causa della contaminazione delle acque. Fondamentale è in queste ore anche la distribuzione dell’acqua potabile e del cibo che continua a scarseggiare.