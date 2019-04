Famiglia: mons. Russo, “metodo” di Verona “ha favorito la strumentalizzazione da parte delle forze politiche”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il “metodo” scelto per il recente convegno sulle famiglie a Verona “ha favorito la strumentalizzazione da parte delle forze politiche: nel dibattito politico sembrava che al centro non ci fossero le famiglie, ma le diverse posizioni delle forze politiche”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto ad una domanda su questo argomento di attualità, durante la conferenza stampa di presentazione del comunicato finale del Consiglio episcopale permanente. “È necessario che attenzioniamo sempre di più la famiglia, per promuovere anche la crescita demografica”, l’invito di Russo, interpellato dai giornalisti sulle misure prese dal governo in carica, l’ultima delle quali prevede di tagliare il “bonus bebè”. “Bisogna capire quali siano le misure che favoriscono la crescita demografica”, ha detto il segretario generale della Cei, giudicando “positiva” la recente dichiarazione del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha definito “interessante l’attenzione del card. Bassetti nel chiedere una rinnovata attenzione alla famiglia”.