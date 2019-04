Famiglia: De Palo (Forum), “ripristinare subito i bonus baby-sitter e asili nido”

“Avere a cuore il presente e il futuro delle famiglie significa innanzitutto non far venir meno i puntelli che, anche se in modo ancora non sufficiente, sono oggi disponibili per sostenerne il compito e le responsabilità nei riguardi dei figli. Per questo, auspichiamo che in tempi rapidi vengano ripristinati i bonus baby-sitter e per gli asili nido”. Lo ha dichiarato, ieri sera, il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Si tratta di presupposti di base che non possono essere eliminati. Semmai, è a partire da queste basi che sarà possibile costruire politiche familiari sempre più efficaci e significative”, ha concluso.