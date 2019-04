Diocesi: Sassari, le celebrazioni in preparazione della Pasqua all’Università con l’arcivescovo Saba

Cominceranno oggi, giovedì 4 aprile, le celebrazioni in preparazione alla Pasqua all’Università di Sassari. Alle 17.30, nei locali della Biblioteca universitaria di piazza Fiume Mara Zanette, iconografa cristiana, proporrà una riflessione su una miniatura del XIII secolo proveniente da un vangelo armeno del Monastero di Akner; alle 18.30, nella Cappella della stessa struttura dedicata alla Ss. Annunziata, l’arcivescovo mons. Gian Franco Saba presiederà la celebrazione eucaristica con don Alessandro Pilo, cappellano dell’Università. La liturgia sarà animata dal Coro dell’Ateneo turritano diretto dal maestro Laura Lambroni. Domani, venerdì 5aprile, l’arcivescovo guiderà la via Crucis diocesana animata dai giovani della diocesi in un percorso che si svolgerà lungo le vie del centro storico cittadino: alle 20.30, il corteo partirà da piazza Duomo per concludersi in via Sant’Apollinare.