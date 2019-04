Diocesi: Pescara, domani la Via Crucis della solidarietà nella periferia ovest della città

Via Crucis della solidarietà domani, venerdì 5 aprile, a Pescara. La “processione” di preghiera e di riflessione, organizzata dall’arcidiocesi di Pescara-Penne in preparazione alla Pasqua, partirà alle 20.30 da via Stradonetto, a Pescara, percorrendo, stazione per stazione, le strade e le piazze della periferia ovest della città.

“È importante per noi – commenta don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana e promotore dell’iniziativa – continuare ad essere nelle periferie e in una zona della città dove si incrociano difficoltà, fragilità, ma anche una grande voglia di riscatto”.

Sarà la chiesa della Beata Vergine Maria del Fuoco ad aprire il percorso della Via Crucis che attraverserà e sosterà nelle piazze di Rancitelli e Villa del Fuoco fino a raggiungere, in via Lago di Posta, l’altra chiesa del quartiere, la parrocchia degli Angeli Custodi.

“È un momento per tutta la cittadinanza, per tutta la diocesi e non solo per coloro che abitano il quartiere interessato – conclude don Pagniello– perché le periferie, per quanto ‘difficili’ siano, sono parte integrante, vitale e produttiva dell’intera città e per le quali tutta la comunità deve impegnarsi in processi di inclusione”.