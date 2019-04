Diocesi: Mlac San Benedetto del Tronto, sabato l’incontro “Generatori di buona comunicazione”

Continuano gli appuntamenti sul tema dell’informazione e della comunicazione nell’era dei social proposti dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac) della diocesi di S. Benedetto. L’incontro “Generatori di buona comunicazione” si svolgerà sabato 6 aprile ad Acquaviva, presso la Sala del Palio (sede Municipio), e vede la partecipazione di Laura Mandolini, giornalista professionista e presidente dell’Ac di Senigallia. Modererà l’incontro la responsabile regionale del Mlac Marche, Monica Vallorani.

Al centro della riflessione, si legge in una nota, “il rapporto tra informazione e disinformazione, la nostra capacità di capire e scegliere criticamente nella enorme quantità di notizie che riceviamo. Tema attuale che ci coinvolge tutti. Il Mlac ritiene urgente raccogliere la sfida e creare occasioni di formazione per generare consapevolezza nei cittadini”.

Nell’incontro si rifletterà sia sulla responsabilità degli operatori della comunicazione, sia sul ruolo dei corpi intermedi nella formazione ed elaborazione di pensiero critico di fronte a ciò che leggiamo e vediamo. La capacità di ottenere e verificare le informazioni ha un ruolo importante anche nell’orientamento al lavoro e sarà raccontato nella testimonianza delle operatrici dell’informagiovani di S. Benedetto del Tronto.

“Il nostro impegno come associazione è quello di formare persone che pensano, cittadini consapevoli e capaci di generare buona comunicazione – afferma la segretaria diocesana Mlac, Antonella Simeni -. Alla sovrabbondanza di notizie corrisponde la fatica di capire e comunicare. Ma non può esserci libertà e responsabilità senza conoscenza e pensiero! È questo il nostro impegno come Mlac per il bene comune e la dignità della persona”.