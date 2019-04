Diocesi: Chiavari, avviato un percorso su “Giovani, scuola e lavoro”. Da ricerca Swg, “investire di più su competenze umane”

La diocesi di Chiavari sta promuovendo un percorso sul tema “Giovani, scuola e lavoro”, in collaborazione con scuole e imprese del territorio. In questo ambito s’inserisce la ricerca realizzata da Swg per la diocesi “Giovani, scuola e lavoro: saper essere e saper fare”. “La scuola insegna soprattutto ai giovani a organizzarsi ma è in difficoltà nello sviluppare la creatività; il sogno degli studenti è quello di un lavoro autonomo al di fuori dei settori tradizionali; i ragazzi credono nei loro progetti, al di là delle difficoltà; l’efficacia dell’alternanza scuola- lavoro è massima nella formazione professionale e minima nei licei”: sono alcuni degli spunti che emergono dalla ricerca, per la quale Swg ha intervistato circa 600 studenti delle scuole superiori e della formazione professionale del Tigullio. La ricerca ha coinvolto anche un “focus” di imprenditori del comprensorio per definire in maniera più articolata l’argomento.

“Studenti, insegnanti e imprenditori chiedono soprattutto di investire sulle competenze umane – commenta don Paolo Zanandreis, direttore dell’Ufficio lavoro della diocesi di Chiavari-; guardiamo a persone qualificate dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dello stile relazionale, del saper lavorare in gruppo e della gestione dello stress e dell’emotività”.

I dati della ricerca verranno presentati in occasione del convegno “Giovani e lavoro: saper fare e saper essere”, organizzato dalla diocesi di Chiavari, in collaborazione con gli istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione professionale) e alle imprese del territorio, che si svolgerà presso l’auditorium San Francesco di Chiavari, domani, venerdì 5 aprile, dalle 10 alle 13. Il convegno avrà come tema principale una riflessione sulle competenze trasversali (soft skills) intese come essenziali nella formazione integrale della persona.