Diocesi: Caritas Terni, sabato raccolta alimentare per l’emporio solidale

Per sostenere l’attività dell’emporio solidale di Terni che si trova presso il centro di ascolto di via Vollusiano, per incrementare la disponibilità di beni di prima necessità e svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace a fronte delle crescenti richieste di nuclei familiari in difficoltà la Caritas diocesana di Terni promuove sabato prossimo una raccolta alimentare. La raccolta si terrà in diversi supermercati di Terni, all’ingresso dei quali sarà consegnato un sacchetto giallo nel quale mettere i prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa, che poi sarà riconsegnato all’uscita al Punto solidale. Si potranno donare: olio, omogeneizzati e prodotti d’igiene per bambini, latte, carne in scatola, pasta, riso, olio, latte, legumi, caffè, orzo, pomodori pelati, zucchero, farina, biscotti, scatolame vario, prodotti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Una sessantina i volontari della Caritas che saranno impegnati nella raccolta. Attualmente dall’emporio solidale di Terni vengono aiutati circa 130 nuclei familiari per un totale di 460 persone. Ogni settimana circa trenta persone, a rotazione, usufruiscono di questa opportunità che si ripete per ciascuno con cadenza quindicinale o mensile.