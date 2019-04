Comunicazioni sociali: WeCa, pubblicato il diciottesimo tutorial su “i primi cinque passi per capire Instagram”

Spiega “i primi cinque passi per capire Instagram” il diciottesimo #tutorialweca diffuso nelle pagine YouTube e Facebook di Weca ma anche sul sito www.weca.it. Si tratta di una serie di appuntamenti formativi curati dall’associazione dei Webmaster Cattolici (WeCa). I video, condotti dal giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta, sono realizzati da WeCa in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali e con il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Il tutorial, proposto questa settimana, presenta anzitutto il “social dei giovani”, dove è possibile trovare cantanti e attori, spiegando anzitutto di cosa si tratta: “Instagram è un social network basato sulle immagini nato nel 2010 e diventato ormai di proprietà di Facebook”. Il secondo step indica cosa si può condividere, cioè foto, video e video in diretta. Attenzione è rivolta anche a una specificità di Instagram: “Permette di scattare foto e realizzare video dal proprio cellulare, modificare le foto applicando filtri, scritte, emoticon e Gif e di condividerle sul proprio account”. Dalle “azioni che si possono compiere su questo social” (“interagire con i contenuti degli altri utenti, inserendo delle reazioni”) alle stories, cioè “contenuti temporanei che rimangono online per 24 ore”. Infine, le procedure per realizzare una diretta su Instagram.