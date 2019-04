Comunicazione: “Raccontare la città”, incontro Ucsi Sardegna sulle trasformazioni di Cagliari come spazio urbano e luogo di relazioni

“Raccontare la città” è il tema al centro dell’incontro organizzato da Ucsi Sardegna in programma sabato 6 aprile, alle 10.45, nella sala interna de Le Plus Bon in piazza Unione Sarda a Cagliari. A spiegare come viene raccontato oggi il capoluogo sardo nei media sarà Simona DeFrancisci, vicedirettore del Tg di Videolina che intervisterà Gianni Filippini, già direttore responsabile ed editoriale de L’Unione Sarda ed ex assessore alla cultura del Comune di Cagliari. Il cambiamento delle città è inteso non solo come spazio urbano ma anche come luogo delle relazioni, della cittadinanza dell’inclusione o dell’esclusione, delle opportunità o delle ingiustizie, della solidarietà o dell’egoismo, della paura o della fiducia. Raccontare la città è anche il tema dell’ultimo numero di “Desk”, la rivista trimestrale realizzate e promossa a livello nazionale dall’Unione cattolica della stampa italiana, che da anni documenta le nuove realtà delle professioni del giornalismo e della comunicazione, approfondendo i grandi processi sociali del nostro tempo.