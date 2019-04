Vescovi del Lazio: al Santuario del Divino Amore il primo esercizio sulla sinodalità

È in programma sabato 11 maggio a partire dalle 15, presso il Santuario del Divino Amore, il primo esercizio sulla sinodalità sul tema “Camminare insieme” a cura della commissione “Laicato” della Conferenza episcopale laziale. Oltre ai componenti della Commissione, sono invitati a partecipare le consulte diocesane delle aggregazioni, i laici dei consigli pastorali diocesani, i laici responsabili e aderenti alle singole aggregazioni laicali, i laici che frequentano le parrocchie e tutti quanti lo desiderano. Ogni diocesi e aggregazione laicale della regione presenterà attraverso uno stand le proprie iniziative che promuovono in modo bello e significativo l’esperienza della sinodalità. Gli stand saranno allestiti per tutta la durata dell’incontro e potranno essere visitati liberamente nei momenti di pausa e dell’accoglienza, che inizierà alle ore 15.

Alle 16 prenderà il via il dialogo della Commissione con i tre relatori dell’evento: Margherita Anselmi, esperta collaboratrice del segretario speciale del Sinodo giovani 2018; mons. Dario Vitali, docente ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; e mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta e membro della commissione “Laicato” della Cei e presidente della commissione “Laicato” della Cel. Alle 18 inizieranno i laboratori con gli “esercizi”, guidati dai componenti della commissione, in cui i partecipanti potranno condividere le proprie esperienze e, a partire dalle indicazioni emerse dal dialogo e dalle esperienze veicolate tramite gli stand, potranno individuare strade e risorse da rilanciare negli ambienti di provenienza. L’intento, si legge in un comunicato della Cel, è quello di “uscire dall’evento con la consapevolezza di aver sperimentato l’ascolto e incontrato la “parresia”; col desiderio di vivere in modo più significativo e concreto il valore della corresponsabilità laicale nel vissuto ecclesiale ordinario”.