Terra Santa: i 100 anni della Provincia di Terra Santa delle suore francescane del Cuore Immacolato di Maria

Cento anni fa nasceva la Provincia di Terra Santa delle Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria (Cim). La ricorrenza è stata festeggiata con una messa celebrata domenica scorsa presso la Chiesa di San Salvatore a Gerusalemme, dal Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. La collaborazione delle sorelle francescane con i Frati minori risale al 1859, quando – si legge nel sito della Custodia di Terra Santa – “la fondatrice del Cim, madre Caterina Troiani, e altre sorelle, si recano in Egitto per portare avanti la loro opera di Carità, fidandosi della Provvidenza e dedicandosi alle – come usava chiamarle – ‘morette’, bambine e giovani ragazze abbandonate e spesso vendute come schiave”. Dopo il pellegrinaggio a Gerusalemme, madre Caterina si innamora della Terra Santa, sentendo che “il posto di una francescana è vicino al Calvario” come dice lei stessa: “un posto in cui avere uno sguardo riconoscente sul passato e sulla propria storia, un posto per lodare Dio”. La presenza delle suore del Cim in Terra Santa risale a 134 anni fa, ma la creazione di una Provincia è avvenuta solo nel momento in cui la presenza è diventata consistente e comprende ora tutto il Medio Oriente. Il loro servizio è iniziato a Gerusalemme con la cura della struttura a pochi passi dal Santo Sepolcro, chiamata “Maria Bambina”: un orfanotrofio femminile. Nella collaborazione continua con i francescani della Custodia in diversi luoghi della Terra Santa, si integra il ringraziamento accorato di suor Elena, la superiora provinciale attuale, che alla fine della messa ha detto il suo “Grazie di cuore. E il nostro grazie si traduce in preghiera costante per voi tutti: ci avete fatto vivere momenti di Paradiso, in cui abbiamo vissuto la gioia francescana e ci siamo sentiti accolte”.