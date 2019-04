Solidarietà: Natili Micheli (Cif), “quale politica intende attuare il governo? La povertà non si elimina per decreto”

“La maggioranza di governo da quando si è insediata non ha perso occasione per attaccare i valori della solidarietà”. Cosi la presidente nazionale del Cif (Centro italiano femminile), Renata Natili Micheli. “Domandiamo – prosegue la presidente -, auspicando una risposta nei fatti, quale politica di solidarietà i due firmatari del contratto intendano attuare per un Paese come il nostro che conosce da sempre differenze sociali ed economiche”. “La povertà – conclude – non si elimina per decreto e chi spera di farlo o non conosce la povertà o sa poco di politica”.