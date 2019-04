Santità laicale: Rio (teologa), “è santificare il mondo dall’interno e riportarlo a Dio”

“Dio chiama tutti a partecipare della sua vita santa” ma “la vocazione alla santità avviene nella Chiesa e per mezzo della Chiesa” e la santità laicale “è santificare il mondo dall’interno e riportarlo a Dio”. Lo ha detto la professoressa cilena Pilar Rio, tracciando i lineamenti della santità laicale: “santità piena, in seno alla Chiesa, nel proprio ambiente nella vita ordinaria, missionaria”. La docente è intervenuta alla giornata di riflessione sulla santità laicale in corso questo pomeriggio a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce, nel contesto dell’imminente beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri, il prossimo 18 maggio a Madrid. Come afferma Papa Francesco nella sua ultima esortazione apostolica Christus vivit, la vocazione laicale “è vivere in mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse istanze, per far crescere la pace, la convivenza, la giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così estendere il Regno di Dio nel mondo”. “La santità dei nostri amici – ha osservato Rio con riferimento alla venerabile spagnola e agli altri sei figure al centro dell’incontro odierno: Chiara Luce Badano, Carlo Acutis, Enrique Shaw, Chiara Corbella Petrillo, Marta Obregón e Angelica Tiraboschi – è fiorita contribuendo a fare della Chiesa un segno luminoso e trasparente della comunione di Dio con noi e tra noi. Al centro della loro vita il Vangelo e l’Eucarestia”. “L’indole secolare connota la nostra peculiarità di laici cristiani: il mondo è per i fedeli laici luogo di chiamata e di missione. Essi si santificano santificando l’ordinaria vita professionale, sociale e familiare” vissuta “come occasione di compimento della volontà di Dio e di servizio agli uomini, ‘stando al gioco di Dio’ secondo la bellissima espressione di Chiara Badano e ordinando ogni cosa secondo Dio”. Insomma, conclude Rio, “santificano il mondo dall’interno e lo riportano a Dio”.