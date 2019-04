Nuova evangelizzazione: Summer school della Facoltà teologica dell’Italia meridionale su “L’approdo della Parola”

“L’approdo della Parola. Il contesto religioso del Mediterraneo e la prima evangelizzazione” è il titolo della Summer school che la Facoltà teologica dell’Italia meridionale organizza a Napoli dall’1 al 5 luglio. La Summer school nasce per aiutare gli studenti interessati ad una riflessione sulle manifestazioni culturali (credenze e culto, ethos, sistema sociale, ecc.) integrate nel contesto storico culturale e geografico della Campania nei primi secoli dell’evangelizzazione. Oltre a riflessioni basate su testi e studi in materia, sono previste una serie di visite guidate a Napoli, Cuma, Pozzuoli, Pompei. La quota di partecipazione è di 250 euro e comprende pernottamento, sistemazione in camere singole, guide, ingressi da programma, trasferimenti e trasporti.