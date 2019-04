“I viaggi del cuore”: su Rete4 dal 5 maggio la settima edizione con don Davide Banzato

Ritornano su Rete4 dal 5 maggio, ogni domenica alle ore 9, “I viaggi del cuore”. Il programma di approfondimento culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni religiose attraverso i siti sacri, i pellegrinaggi, le storie dei suoi Santi e Beati, iniziato nel 2016, giunge alla settima edizione con tante novità. La nuova edizione, prodotta da Elio Angelo Bonsignore e condotta da don Davide Banzato, inizia a maggio nel mese dedicato alla Madonna ed è proprio la Madre di Dio la protagonista della prima puntata che partirà da Sciacca, in Sicilia, con la Madonna del Soccorso. Maria sarà sempre presente nelle puntate di questa settima edizione. Una puntata speciale sarà dedicata al 61° pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes guidato dall’Ordinario Militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò. I viaggi di questa edizione coinvolgeranno altri importanti santuari italiani come quello di Castelpetroso, nel Molise, e il Santuario di Nostra Signora di Gonare, in Sardegna. Saranno raccontati anche antichi riti e processioni dichiarate dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità come la Settimana Santa a Enna. Approfondimenti sulla figura di Sant’Agata e sulla devozione cittadina di Catania. Anche Roma sarà protagonista con la figura di San Giuseppe padre putativo di Gesù. Non mancheranno storie di vita e testimonianze di fede.