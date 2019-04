Diocesi: Vicenza, domenica in cattedrale l’ordinazione di tre nuovi diaconi presieduta dal vescovo Pizziol

La Chiesa di Vicenza si prepara a festeggiare l’ordinazione di tre nuovi diaconi. Domenica prossima, alle 16, in cattedrale, il vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà Marco Battistella (27 anni), Matteo Nicoletti (26 anni) e Massimo Zulian (40 anni). “Quello del servizio della carità – spiega Battistella in un’intervista a Radio Oreb – è uno stile che porteremo con noi per tutta la vita. Dovremo stare al fianco dei bisognosi e di tutti i nostri fratelli”. Nicoletti, in servizio da tre anni nell’unità pastorale “Valdagno centro”, ha ribadito il messaggio: “Diacono è colui che è chiamato ad assumere lo stile del servizio nella sua vita. Per me l’ordinazione è il raggiungimento di un vero e proprio sogno”. Zulian ha invece confidato: “Sono giunto a questa decisione dopo essermi posto delle domande, arrivato ad un certo punto della mia vita. Mi sento chiamato ad accompagnare tutti, in particolar modo i giovani, nella loro ricerca di Dio”. La diocesi di Vicenza ha realizzato un video per conoscere meglio i tre ordinandi diaconi.