Diocesi: Udine, domani la festa diocesana dei ministranti

Torna l’ appuntamento con la festa diocesana dei ministranti della diocesi di Udine che si terrà a partire dalle 8.30 di domani nel Seminario di Castellerio. Il tema di quest’anno, si legge in una nota diffusa oggi, sarà “incentrato sulla chiamata che Dio rivolge ad ognuno a diventare santi. Per questo il titolo scelto è ‘Siate santi! Perchè io sono santo’, ispirato all’invito che Dio rivolge agli Israeliti nel libro del Levitico (Lv 19,2) e ripreso da Gesù stesso nel Vangelo di Matteo (Mt 5,48)”. A fare da sfondo e “sostegno in questo percorso verso la santità ci sarà la figura di San Luigi Scrosoppi, che in occasione della festa sarà istituito patrono dei ‘zagos’ (i ministranti diocesani) dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato”. Parteciperanno alla giornata anche le suore della Provvidenza, fondate proprio da Scrosoppi, e la banda musicale di Orzano, paese friulano molto legato al patrono.