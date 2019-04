Diocesi: Sassari, ieri incontro del laboratorio di formazione socio-politica su “cittadinanza attiva e partecipata” con l’arcivescovo Saba e don Bruno Bignami

Si è tenuto ieri a Sassari il secondo incontro del Laboratorio di formazione socio-politica “Artefici di una cittadinanza inclusiva e plurale per un Nuovo Umanesimo dell’incontro” promosso dalla Fondazione “Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni – Nuovo Umanesimo dell’incontro” e dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Titolo dell’appuntamento “La formazione: via per una cittadinanza attiva e partecipata”. L’introduzione di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, “ha offerto un inquadramento generale”, riferisce un comunicato. “La situazione critica attuale del territorio rivela l’esigenza di stimolare e ampliare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale e politica” con l’obiettivo di fare nascere una “cabina di regia”, prosegue il comunicato, “che possa accogliere le istanze più urgenti e metterle in connessione tra loro, con sistematicità per originare un circolo virtuoso di pratiche buone”. Dal dibattito è emerso come di fronte a temi prioritari quali lavoro, ambiente e stato sociale, sia soprattutto l’indifferenza, “diffusasi come epidemia culturale”, la causa da cui discendono l’assenza di spirito di corporazione, solidarietà, creatività imprenditoriale. “Stimolare momenti di incontro, a partire dalla età evolutiva, potrebbe rivelarsi una strategia utile ad accompagnare le nuove generazioni verso la formazione di nuove vocazioni all’impegno sociale e politico, al dialogo, per la valorizzazione delle risorse umane e l’adeguata conoscenza e promozione del territorio”. Particolare attenzione è stata attribuita alla possibilità di far conoscere meglio la Dottrina sociale della Chiesa. A chiudere l’incontro l’arcivescovo Gian Franco Saba, che ha invitato i presenti al successivo appuntamento, lunedì 13 maggio, dalle 18.30 in episcopio.