Diocesi: Roma, domenica 5 maggio incontro delle famiglie al santuario del Divino Amore

“È possibile la santità nella famiglia di oggi?”. Questo interrogativo sarà il filo conduttore all’incontro diocesano delle famiglie, in programma domenica 5 maggio a partire dalle 9.30 al santuario della Madonna del Divino Amore, organizzato dal Centro diocesano per la pastorale familiare di Roma. “L’appuntamento è giunto alla seconda edizione ed è fortemente voluto dal cardinale vicario – evidenzia mons. Andrea Manto, direttore del Centro diocesano – per riflettere sulla spiritualità della famiglia e offrire un momento di condivisione”. “Sono invitate a partecipare tutte le famiglie di Roma, ma in particolare – sottolinea – quelle che si sono rese disponibili per l’impegno nella pastorale familiare, quelle impegnate nella pastorale post battesimale e quelle facenti parte di cammini, movimenti e associazioni, così come le coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio o che si sono appena sposate”.

L’accoglienza dei partecipanti inizierà dalle 9.30 nella sala don Umberto Terenzi. Alle 10, don Luigi Maria Epicoco, scrittore e docente alla Pontificia Università Lateranense, proporrà una riflessione su.“Quale santità nella famiglia di oggi?”. Alle 12.30 il cardinale vicario Angelo De Donatis presiederà la celebrazione eucaristica nel Santuario Nuovo, nel corso della quale si affiderà alla Madonna del Divino Amore il cammino delle comunità parrocchiali della diocesi verso l’Incontro mondiale delle famiglie con il Papa del 2021. Al termine ci sarà tempo per il pranzo, al sacco oppure presso il ristorante “Casa del Pellegrino”.

Nel pomeriggio, in collaborazione con il Forum delle associazioni familiari del Lazio, alle 15 mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare del settore Centro e segretario generale del Vicariato, presenterà l’Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 23 al 27 giugno del 2021.