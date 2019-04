Diocesi: Ragusa, aggregazioni laicali a confronto su “Europa casa comune, da dove e verso dove?”

“Europa casa comune, da dove e verso dove?”: questo il tema del convegno che si terrà lunedì prossimo, 6 maggio, nell’auditorium della Camera di commercio di Ragusa. A promuovere l’incontro è la Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi siciliana. Interverrà il prof. Rosario Sapienza, ordinario di diritto internazionale all’Università di Catania. Si tratta di un momento di confronto attraverso il quale la comunità ecclesiale intende affrontare i temi che sono al centro del dibattito in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, in programma in Italia il prossimo 26 maggio. Una scadenza che impegna gruppi, movimenti, associazioni laicali della diocesi di Ragusa a guardare con rinnovata attenzione alle sfide che pone l’integrazione europea senza sottrarsi al ruolo di pensiero, testimonianza e azione che è patrimonio delle Chiese cristiane e della Chiesa cattolica e di chi guarda alla politica come forma alta di carità e come luogo dove costruire speranza e futuro. Sapienza illustrerà scenari e prospettive e spiegherà perché è importante partecipare alle elezioni del 26 maggio. Al convegno interverrà anche il vescovo mons. Carmelo Cuttitta.