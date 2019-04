Diocesi: Nola, il 4 maggio convegno “Il lavoro: storie che si raccontano”

Sabato 4 maggio, presso il Seminario vescovile di Nola, si svolgerà il convegno “Il lavoro: storie che si raccontano” promosso dal vicariato per la Carità e la giustizia della diocesi di Nola, guidato da don Aniello Tortora. Interverranno don Antonio Loffredo, parroco al Rione Sanità di Napoli, e i ragazzi della cooperativa “La Paranza” e Raffaele Sibilio, docente di Sociologia generale all’Università degli studi di Napoli Federico II. “Il tema del lavoro – ha dichiarato il vescovo di Nola, Francesco Marino presentando il convegno – continua a rappresentare un nodo problematico per il nostro Paese, e nella nostra terra in forma ancor più acuta. Ovviamente spetta agli attori del mondo politico e produttivo trovare le vie concrete per affrontare le difficoltà, ma noi come Chiesa possiamo essere da pungolo e da stimolo”. La prima fase del convegno prenderà avvio con la testimonianza di don Antonio Loffredo, parroco al Rione Sanità di Napoli, e i ragazzi della cooperativa “La Paranza”. A seguire, don Aniello Tortora e Raffaele Sibilio dialogheranno sul tema “Il lavoro: storie che si raccontano”. Le conclusioni sono affidate al vescovo di Nola, Francesco Marino. La seconda parte dell’incontro vedrà 4 laboratori guidati da altrettanti esperti: “Il lavoro: quali vie di accesso per i giovani”, condotto da Claudio Esposito di Confcooperative Campania; “Lavoro, legalità e corruzione”, guidato da Vincenzo D’Onofrio, procuratore aggiunto di Avellino; “Lavoro, ambiente, economia e impresa”, con Sergio Beraldo, docente di Economia Politica all’Università degli studi di Napoli Federico II; e infine “Il lavoro: inclusione di soggetti svantaggiati”, seguito da Giuseppe Bellobuono, direttore dell’Ambito Sociale 23.