Diocesi: Gaeta, il percorso “Dabar” fa tappa a Maranola. Nella serata del 3 maggio la parola guida sarà “Presente”

Fa tappa a Maranola di Formia (Lt) il cammino dell’arcidiocesi di Gaeta per riscoprire la Parola. La seconda tappa di “Dabar 2019” è in programma venerdì prossimo, 3 maggio, alle 20. La parola guida della serata sarà “Presente”. L’apertura della serata si terrà nella chiesa dell’Annunziata e sarà affidata all’Azione Cattolica parrocchiale con uno sketch dialettale. Oltre alla riflessione dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, interverranno l’associazione culturale Maranola Nostra, l’associazione culturale “Le Zampogne di Maranola”, il gruppo dei piccoli organetti di Maranola e Trivio. “Dabar” è un cammino che vuole coinvolgere le comunità ecclesiali e civili su alcuni temi chiave del nostro tempo, come già avvenuto con gli appuntamenti che si svolti ad Ausonia, Fondi, Formia (le frazioni di Gianola e Vindicio), Gaeta, Pastena e Minturno. Incontri che hanno unito riflessioni, incontri, musica, danza, spiritualità e cultura.