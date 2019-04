Diocesi: Caritas Forlì, sabato raccolta alimentare per l’Emporio della solidarietà

Appuntamento sabato 3 maggio a Forlì con la 5ª edizione della Giornata della solidarietà. In questa giornata, promossa dalla fondazione Buon pastore Caritas Forlì, dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile contribuire all’acquisto di prodotti da donare all’Emporio della solidarietà (www.emporioforli.it), una realtà che aiuta più di 450 famiglie, per un totale di circa 1.600 beneficiari. In particolare vengono raccolti zucchero, riso, olio di oliva, olio di semi, farina, latte a lunga conservazione e pasta. “Un piccolo gesto da parte di tutti – affermano gli organizzatori – può fare molto per un servizio importante per la lotta alla povertà e allo spreco sul nostro territorio”.