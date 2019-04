Diocesi: Assisi, il 3 maggio alla scuola sociopolitica “Giuseppe Toniolo” lezione su La Pira con card. Bassetti e don Palaia

“Ripartire dall’uomo per una nuova Europa. La persona e il suo destino nell’opera e negli scritti di Giorgio La Pira”. È il tema della penultima lezione dell’edizione 2019 della Scuola sociopolitica “Giuseppe Toniolo” che si terrà venerdì 3 maggio alle 17 all’Istituto Serafico di Assisi. Interverranno il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, e don Giovanni Emilio Palaia, della Pontificia Università Lateranense. La lezione sarà moderata dal professore Luigi Cimmino, dell’Università degli studi di Perugia.

Il tema del ciclo di lezioni della Scuola socio-politica, che quest’anno ha preso il via a febbraio, è l’Europa, dalla sua storia ai cambiamenti, dalle crisi alle prospettive. L’obiettivo, spiega un comunicato, era “creare un percorso di conoscenza dell’Unione: non l’Europa delle procedure e dei limiti, ma quella dei contenuti che investono i temi della solidarietà, della famiglia, del lavoro, dell’impresa, della pace e della dignità umana”. La scuola, di iniziativa diocesana, si rivolge a tutta la comunità ecclesiale e a quanti sono interessati a conoscere il pensiero sociale della Chiesa, con un’attenzione particolare ai giovani.