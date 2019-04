Cultura: oltre 80 diocesi italiane aderiscono alla “Lunga notte delle Chiese” in programma il 7 giugno. Eventi dedicati alla “Luce”

Saranno più di 150 le chiese italiane che venerdì 7 giugno rimarranno aperte per “La Lunga Notte delle Chiese”, la grande notte bianca ospitata nei luoghi di culto di numerose città, in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. All’iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione, hanno già aderito oltre 80 diocesi italiane ma eventi – tutti ad ingresso gratuito – sono in programma anche all’estero, in Brasile, Argentina e Romania. Agli organizzatori delle numerose iniziative in programma è stato proposto di ispirarsi ad un tema comune, “Da quale Luce mi lascio illuminare?”. Due gli approfondimenti suggeriti: “Luce come speranza, presenza di Dio: luce della creazione, luce che si fa storia, alla luce ‘oggi’ in relazione all’uomo contemporaneo” e “Luce nell’architettura dei luoghi di culto: di come nella storia, la luce ha ispirato la loro progettazione e costruzione”.

A caratterizzare la quarta edizione de “La Lunga Notte delle Chiese” sarà anche l’ecumenismo, per “rendere sperimentabile la pluralità delle forme espressive della Chiesa cristiana”. Alla “notte bianca” ha così aderito anche la Chiesa Valdese e Metodista con i propri luoghi di culto, con l’auspicio che questo dialogo ecumenico possa essere “fraterno e vivace” per proseguire sulla strada della collaborazione e comunione tra le Chiese, così come espresso anche dal Santo Padre.

Stefano Casagrande, coordinatore dell’evento, commenta: “Credo che questo spirito di apertura verso l’esterno, di ecumenismo, rendano la ‘Lunga notte delle Chiese’ un’esperienza nuova, originale e necessaria. Come pubblico ci aspettiamo famiglie, bambini ma anche tantissimi giovani. Dunque arte, musica e spiritualità per elevare l’anima alla contemplazione”.

Informazioni su iniziative in programma e luoghi di culto aperti sono disponibili sul sito web www.lunganottedellechiese.com.