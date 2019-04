Salute mentale: Uneba, al via domani a Lucca il convegno su psichiatria riabilitativa e prospettive future

Si apre domani a Lucca il convegno “Psichiatria riabilitativa: una rete per il futuro” (4 – 5 aprile) promosso da Uneba – associazione di categoria del settore sociosanitario con 900 enti associati in tutta Italia – con la Scuola superiore di scienze dell’educazione San Giovanni Bosco, la Scuola di psicoterapia integrata di Massa e il Real Collegio di Lucca. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è stimolare enti, istituzioni, associazioni “a costruire insieme reti di interventi sempre più orientati alla prevenzione, all’inclusione educativa e ad una più appropriata riabilitazione”, “a riprogettare e riprogrammare reti di iniziative culturali, scientifiche, professionali e formative che, dopo quarant’anni, contribuiscano ad animare e tenere vivo lo spirito sociale della legge Basaglia, e contribuire a renderne effettivi i principi”. Nel corso dei lavori verrà approfondita l’appropriatezza degli attuali modelli d’intervento istituzionali in ambito psichiatrico per valutarne le possibili evoluzioni. Ad aprire il convegno, domani alle 14.30 al Real Collegio, i saluti istituzionali del presidente nazionale di Uneba, Franco Massi, di Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, e di Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca. A seguire la sessione plenaria su “Storia e scenari di sviluppo dei servizi territoriali di prevenzione e di riabilitazione psichiatrica con cure sostenibili per le famiglie e le istituzioni”. Previsto, tra gli altri, l’intervento di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale pastorale della salute della Cei.