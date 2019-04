Religiosi: Roma, eletto il nuovo consiglio provinciale dei Passionisti d’Italia, Francia e Portogallo

“Nella mattinata di oggi, 3 aprile, è stata ultimata l’elezione della nuova Curia provinciale della Provincia Maria Presenta al Tempio (Mapraes) che unisce giuridicamente i Passionisti d’Italia, Francia e Portogallo e alcune missioni estere”. Lo annuncia una nota della segreteria del Capitolo dei Passionisti in corso ai Santi Giovanni e Paolo, a Roma.

Dopo l’elezione a superiore provinciale, avvenuta ieri mattina, di padre Luigi Vaninetti, riconfermato nel governo della Provincia per un secondo quadriennio, “entrano a far parte della squadra di governo sei consultori in tutto: come primo consultore padre Giuseppe Adobati, insieme agli altri cinque consultori, padre Paulo Jorge Martins Correia, padre Mario Madonna, padre Roberto Cecconi, padre Matteo Piccioni e padre Rosario Fontana”.

Tutti gli eletti come consultori sono stati confermati nell’ufficio dal superiore generale, padre Joachim Rego, che presiede il secondo Capitolo della Provincia Mapraes.

Domani, 4 aprile, con l’approvazione della programmazione del lavoro per il prossimo quadriennio, il secondo Capitolo provinciale si chiude e si inizia il lavoro concreto di quanto deciso dai capitolari in 10 giorni di lavoro. “Superate le regioni, la Provincia cammina con una sola programmazione e progettazione per obiettivi specifici, quali quelli della formazione e studi, l’apostolato e l’animazione delle aree, che saranno successivamente definite nella riorganizzazione della Provincia, senza più regioni e senza più superiori regionali”.