Povertà educativa minorile: Roma, il 10 aprile il secondo Rapporto Openpolis/Con i bambini

Sarà presentato il 10 aprile a Roma, presso il Centro Congressi Università Sapienza (via Salaria 113 – ore 10.30) il secondo Rapporto nazionale sulla povertà educativa minorile in Italia che ha come tema “Scuole e asili per ricucire il paese. La presenza dei servizi per i minori in tutti i comuni italiani”, realizzato da Openpolis e Con i Bambini. Nel corso della mattinata verranno diffusi i dati sui servizi dedicati ai minori in tutti i comuni italiani, i dati sulla povertà educativa minorile e interverranno gli operatori di alcuni progetti sostenuti grazie al Fondo. Introdurrà i lavori Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini, a seguire Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Openpolis, presenterà i dati del rapporto. A raccontare i progetti saranno: Adriana Branni, progetto Casa a Ballarò, Palermo (selezionato con il Bando nuove generazioni); Antonella Ciaccia, progetto Radici, Teramo (Iniziativa Aree Terremotate); Gilberto Giudici, progetto SpaceLab, Bergamo (selezionato con il Bando adolescenza); Vittorio Villa, progetto Tor Bell’Infanzia, Roma (selezionato con il Bando prima infanzia). Commenteranno i dati: Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri; Stefano Tassinari, del coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore; Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e presidente Comitato indirizzo strategico del Fondo.