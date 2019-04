Papa Francesco: udienza, tra i 12mila in piazza anche un gruppo di cinesi. Fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro alle 9.15, per il consueto appuntamento del mercoledì con i fedeli. Appena iniziato il giro tra i vari settori delimitati dal colonnato del Bernini, Francesco ha fatto salire sulla jeep bianca scoperta cinque bambini, due femmine e tre maschi, riconoscibili da un cappellino giallo, protagonisti oggi insieme a lui di tutta la fase che precede la catechesi dell’udienza generale. In piazza, oggi, ci cono circa 12.500 persone, stando ai dati forniti dalla Prefettura della Casa Pontificia. Appena terminato il tragitto, Francesco ha fatto scendere i suoi piccoli ospiti, salutandoli uno ad uno, e prima di compiere a piedi il percorso che lo separa dalla postazione al centro del sagrato ha raggiunto la prima fila delle transenne, richiamato a gran voce da un gruppo di fedeli muniti, come sempre, dei telefonini per i selfie e le foto ricordo. Molto nutrita, oggi, la rappresentanza dei fedeli dell’Europa dell’Est, provenienti da Polonia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Presenti anche alcuni pellegrini cinesi.