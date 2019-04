Papa Francesco: appello per Giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo, “mettersi in gioco nella vita come nello sport”

foto SIR/Marco Calvarese

“Mettersi in gioco nella vita come nello sport”. È l’appello lanciato dal Papa, al termine dell’udienza generale di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “Oggi ricorre la VI Giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite”, ha ricordato Francesco: “Lo sport è un linguaggio universale, che abbraccia tutti i popoli e contribuisce a superare i conflitti e a unire le persone. Lo sport è anche fonte di gioia e di grandi emozioni, ed è una scuola dove si forgiano le virtù per la crescita umana e sociale delle persone e delle comunità. Auguro a tutti di ‘mettersi in gioco’ nella vita come nello sport”.