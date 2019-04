Miracoli eucaristici: su Telepace in onda “Segni”, documentario ispirato dall’esperienza del venerabile Carlo Acutis

Nei giorni della traslazione del corpo del venerabile Carlo Acuti all’interno del santuario della Spoliazione di Assisi e dopo la citazione del suo esempio nell’esortazione “Christus vivit”, Telepace trasmetterà il documentario “Segni”, prodotto da Vatican Media e Officina della Comunicazione, che trae ispirazione dalla mostra internazionale sui miracoli eucaristici progettata dal giovane per diffondere la conoscenza sull’argomento.

Il documentario verrà mandato in onda venerdì 5 aprile alle 10.30 e sabato 6 aprile alle 21 sul canale 73 e 214 (versione HD) del digitale terrestre nella zona del Lazio e sull’intero territorio nazionale attraverso sul canale 515 della piattaforma satellitare Sky nonché in streaming mediante il sito internet www.telepacenews.it.

“Il percorso narrativo proposto da ‘Segni’ – spiega una nota – ruota attorno a due elementi: la trasformazione dell’ostia in tessuto cardiaco – esattamente in miocardio – e il racconto dei casi che hanno maggiormente colpito la comunità internazionale come quello di Buenos Aires, in Argentina, quando Bergoglio era vescovo ausiliario della città; di Sokolka e Legnica, in Polonia; e di Lanciano, in Italia”.

“Il progetto – prosegue la nota – focalizza l’attenzione sul cambiamento dei luoghi, che diventano meta di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, e sulle testimonianze degli abitanti di questi luoghi: sacerdoti e laici che non solo hanno vissuto giorno dopo giorno questa evoluzione, ma che soprattutto hanno avuto esperienza diretta del miracolo come segno concreto della propria fede”. La narrazione si sofferma inoltre su testimonianze indirette legate all’universo medico. “Una scelta – precisa la nota – che consente di affrontare il ruolo della scienza nel riconoscimento del miracolo stesso e in modo specifico il complesso iter legale che per prassi si attiva in casi del genere”.