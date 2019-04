Italia-Qatar: Conte, “ottime opportunità per rafforzare e intensificare gli scambi economici e commerciali”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Ci sono delle ottime opportunità per rafforzare e intensificare gli scambi economici e commerciali” tra Italia e Qatar. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parlando alla stampa a Doha, in Qatar, dove ha avuto un incontro con l’emiro. Il premier ha definito i “colloqui non solo cordiali ma molto proficui. Davvero c’è un dialogo molto franco, molto aperto”. “A entrambi sta molto a cuore la stabilità e la pacificazione di tutta l’area sia del Medio Oriente sia del Nord Africa”, ha proseguito Conte, annunciando anche che “andrò in visita ad uno degli stadi che viene quasi interamente realizzato da ditte italiane”. “L’emiro è interessato ad investimenti anche in Italia”, ha proseguito il premier, sottolineando che “ci fa piacere perché abbiamo un poderoso piano di investimenti infrastrutturali. Parliamo di infrastrutture materiali e immateriali, quindi ben vengano investitori stranieri”.

Dal “clima di dialogo produttivo che oggi si è ancor di più rafforzato mi attendo che anche le nostre imprese possano testimoniare sempre di più l’attenzione verso questo Paese”, ha chiosato il premier.