Francescani: Venezia, nel fine settimana il meeting con 120 giovani su “#tu sei bellezza”

Saranno 120 i giovani, tra i 18 e i 28 anni, provenienti da tutto il Nord Italia che il 6 e 7 aprile parteciperanno al “Meeting giovani”, organizzato da Fragiovani, il Centro francescano giovani con sede nella basilica del Santo di Padova, che si svolgerà nella comunità francescana di Venezia. Ne dà notizia il settimanale diocesano Gente Veneta. Il titolo del meeting “#tu sei bellezza” è tratto dalla preghiera di San Francesco “Lodi di Dio altissimo”, unico caso dove per due volte Francesco chiama Dio in questo modo. L’evento è organizzato ogni anno in una città diversa. L’anno scorso si era svolto a Genova, altra città marinara, con il titolo “s-Degnati di uno sguardo”. Quest’anno il meeting si terrà a Venezia e in particolare ai Frari, tra la basilica e il patronato. Qui giungeranno ragazzi da varie città, in particolare da Torino, Genova, Parma, Latisana, Trieste e tante altre realtà del Friuli e del Veneto. Una ventina sono i ragazzi, tra i 18 e 20 anni, che accompagneranno in piccoli gruppi i giovani in giro per la città. Quattro le chiese che visiteranno grazie a delle guide: Gesuiti, San Pantalon, Frari e San Polo, dove si svolgerà una catechesi con l’arte alla scoperta di artisti quali Tiziano e Tintoretto. Alle 21 di sabato, inoltre, i ragazzi si divideranno in quattro atelier di formazione dove si prepareranno per l’evangelizzazione di strada che si svolgerà dalle 22 alle 24 nella chiesa di San Pantalon, nei pressi di campo Santa Margherita, luogo frequentato da studenti per l’aperitivo e il ritrovo serale.