Elezioni europee: Azione Cattolica lancia il sito iovoto.eu. “Riscoprire le ragioni del nostro stare insieme”

Informarsi, riflettere, discutere, scegliere, partecipare sono gli obiettivi per cui nasce oggi iovoto.eu, il sito promosso dall’Azione Cattolica in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che in Italia si svolgeranno il prossimo 26 maggio. Il sito conterrà “materiali, articoli, idee, interviste, spunti, schede che aiutino in particolare a comprendere storia, istituzioni, obiettivi e competenze dell’Ue”, si spiega sul sito stesso. Si tratta di “affrontare quegli interrogativi che ruotano, oggi più che mai, attorno al processo di integrazione comunitaria”, “legittimi ma spesso alimentati e cavalcati ad arte da chi sulla disinformazione e le fake news sull’Europa non aspetta altro che lucrare voti e successi elettorali”. Sei le sezioni principali del sito: Ue: Cos’è?, Elezioni Ue, Sfide europee, Giovani e Ue, Materiali Ac e Multimedia. “Per la prima volta, la campagna elettorale che si sta aprendo rischia di trasformarsi in un referendum pro o contro l’Europa, e la dissoluzione del progetto europeo appare come una prospettiva non più solamente teorica”, aveva dichiarato il presidente Matteo Truffelli di recente. “Tocca innanzitutto a noi, ai cittadini, rilanciare il progetto europeo, riscoprendo le ragioni del nostro stare insieme”, sempre Truffelli. L’Azione Cattolica si è inoltre impegnata a sostenere la campagna stavoltavoto.eu promossa dal Parlamento europeo in vista delle elezioni di maggio.