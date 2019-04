Diocesi: Trapani, al via domani il corso “La Bibbia a scuola, una risorsa operativa”

“La Bibbia a scuola, una risorsa operativa” è il titolo del corso residenziale che la diocesi di Trapani organizza per gli insegnanti di religione. Da domani e fino a sabato, gli insegnanti di religione si troveranno al Seminario vescovile (Erice – Casa Santa), per approfondire il legame dialettico che esiste tra la Bibbia e la scuola, ponendo in evidenza il testo sacro quale codice culturale e, in quanto tale, generatore di cultura a più livelli. Il corso di aggiornamento, come da protocollo tra Uciim Sicilia e diocesi di Trapani, è riconosciuto ai fini della certificazione delle competenze del personale docente di ruolo per un numero complessivo di 24 ore. I lavori prendono il via domani alle 9 e si concluderanno sabato sera alle 18. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico. Interverranno Cristina Carnevale, esperta in scienze dell’educazione e pedagogia religiosa, Giuseppe Cursio, docente di metodologia didattica alla Pontificia Università Salesiana di Roma, Laura Zerzi, docente nella Scuola teologica pastorale “Una casa per narrare” di Trapani, e don Liborio Palmeri, delegato vescovile per la ricerca, le arti e il dialogo culturale della diocesi di Trapani, membro del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto della Cei.