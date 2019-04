Corridoi umanitari: Milano, il 5 aprile alla Cattolica presentazione del primo rapporto “Oltre il mare” di Caritas Italiana

Nell’ambito del convegno “Non per mare. Protezione internazionale e vie legali e sicure di ingresso” verrà presentato venerdì 5 aprile, a Milano, il rapporto “Oltre il mare”, il primo sui corridoi umanitari in Italia. All’inizitiva, ospitata dalle 10.30 nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, interverranno l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, il responsabile dell’Area nazionale di Caritas Italiana, Francesco Marsico, e il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invierà un videomessaggio. Dopo la presentazione, nella seconda parte della mattinata discuteranno dell’esperienza dei corridoi umanitari Oliviero Forti (Caritas Italiana), Daniele Albanese (Caritas Italiana), Manuela De Marco (Caritas Italiana), Andrea Pecoraro (Unhcr), Daniela Pompei (Comunità di Sant’Egidio), Alganesc Fessaha (Gandhi Charity), Matteo Villa, ricercatore presso Ispi.

Nel pomeriggio, invece, operatori ed esperti affronteranno il tema dell’integrazione nelle comunità che hanno accolto i profughi.

Come ricorda una nota di Caritas Italiana, il programma “Corridoi umanitari”, implementato sulla base del protocollo sottoscritto nel 2017 fra la Cei e il governo italiano, ha consentito l’arrivo in sicurezza in Italia di richiedenti protezione internazionale. I beneficiari, una volta giunti in Italia, hanno trovato accoglienza presso le Caritas diocesane secondo un modello volto a coinvolgere nell’accoglienza diocesi, famiglie, singoli cittadini, comunità locali, attraverso la messa a disposizione di vitto, alloggio, corsi di lingua, iscrizione scolastica, dei minori, assistenza sanitaria e psicologica nei casi di vulnerabilità rilevati, assistenza legale e amministrativa, avviamento all’inserimento lavorativo.