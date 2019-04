Brexit: May incontra Corbyn, “divorzio” dall’Ue più soft? I titoli dei giornali britannici

(Londra) “May incontrerà Corbyn per affrontare lo stallo sul Brexit”. Il sito della Bbc si apre con l’annuncio dell’incontro, tra poche ore, tra la premier Theresa May e il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn. L’emittente britannica spiega che il primo ministro ha cambiato strategia ed è disposta ad accantonare l’accordo che ha firmato con Bruxelles lo scorso novembre per una forma più leggera del Brexit che mantenga il Regno Unito dentro l’unione doganale. Proprio quello chiesto dai Labour. Una strategia giudicata un tradimento dal “Daily Telegraph”, quotidiano vicino al partito conservatore, che titola, a tutta pagina, “Il Gabinetto sostiene il no deal ma la May, invece, si rivolge a Corbyn”. Quattordici ministri di Gabinetto, durante le otto ore di incontro di ieri, hanno, infatti, dichiarato di favorire un’uscita senza accordo dalla Ue, il prossimo 12 aprile. La premier avrebbe ignorato questa maggioranza e seguito la sua strada benché sostenuta soltanto da dieci colleghi. A questa spaccatura dentro il partito conservatore, che potrebbe provocare dimissioni e la fine del governo, sono dedicati quasi tutti i titoli di tabloid e degli altri giornali. “May infiamma la guerra civile nel partito Tory aprendo la strada a una forma più soft di Brexit”, titola il “Financial Times”. Mentre il vendutissimo “Sun”, da sempre nell’area conservatrice, prende in giro la premier, fotografata accanto a una lampadina, e le chiede: “Ti sembra un’idea intelligente chiedere aiuto a Corbyn?”.