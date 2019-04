Beni culturali: Venezia, il 13 aprile convegno internazionale su “San Marco – La basilica nel terzo millennio”

Un convegno internazionale su “San Marco – La basilica nel terzo millennio ” si svolgerà a Venezia, il 13 aprile. Il via al Palazzo Ducale è previsto alle 15,30. Interverranno diversi esperti di architettura stranieri e italiani. L’apertura dell’incontro è affidata al patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, e al sindaco Luigi Brugnaro. Il proto emerito della basilica, Ettore Vio, e quello attuale, Mario Piana, parleranno di “tutelare, conservare e innovare: la basilica di San Marco come organismo vivente”. Dalle 17.45, una tavola rotonda, presieduta dal giornalista Bruno Vespa. La parola sarà affidata, tra gli altri, a mons. Antonio Meneguolo, già arcidiacono del Capitolo della basilica di San Marco, alla soprintendente Emanuela Carpani e Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare una prestigiosa opera sulla basilica, realizzata per Marsilio Editori, dal titolo “San Marco. La basilica di Venezia. Arte storia conservazione”. I tre volumi di cui si compone l’opera sono a cura di Ettore Vio e riuniscono i contributi scientifici di oltre 60 studiosi. Al termine del convegno, un concerto in basilica a cura della Cappella Marciana, diretta dal maestro Marco Gemmani.