Solidarietà: Spoleto, il 3 maggio Mogol in concerto per i bambini bisognosi di Gerico della “Terra Santa School”

“Mogol racconta Mogol”: è il titolo del concerto di beneficenza che il più celebre autore italiano di testi per canzoni terrà il 3 maggio presso il “Teatro Nuovo Giancarlo Menotti” di Spoleto. Organizzato dall’Associazione “Santo Sepolcro Foligno onlus”, con il patrocinio del Comune di Spoleto e Fondazione Terra Santa e promosso dal Commissariato di Terra Santa per l’Umbria nella persona del suo Commissario, padre Giuseppe Battistelli, l’evento intende sostenere i bambini bisognosi di Gerico della Scuola “Terra Santa School”, fondata e gestita dalla Custodia di Terra Santa. Durante il concerto Mogol “racconterà aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di un percorso artistico molto significativo, oltre che presentare la sua metodologia relativa al suo stile compositivo” che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Battisti, Celentano, Mina, Morandi, Cocciante, Mango e molti altri. Inserito nel cartellone della rassegna “ Spoleto di Primavera”, il concerto, che vede la partecipazione di cantanti e musicisti della band “La Compagnia”, è stato organizzato in occasione degli 800 anni (1219-2019) dal pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa.