Siria: Salesiani Spagna, riparte il progetto “Suriya”. A maggio viaggio nei centri giovanili di Damasco e Aleppo

“Lavorare con i bambini e i giovani spagnoli, favorendo la sensibilizzazione sul tema dei rifugiati e raccogliendo aiuti materiali per le aree in conflitto”. È questo il senso del progetto “Suriya” (trascrizione fonetica della parola “Siria” in arabo), che presentato due anni fa, viene ora rilanciato dai centri giovanili salesiani iberici. Il progetto, rende noto l’agenzia salesiana Ans, è nato come impegno a breve, medio e lungo termine, a partire dal gemellaggio dei centri giovanili salesiani di Spagna e Siria. Sin dall’inizio, sono state realizzate diverse azioni di sensibilizzazione, sostegno e raccolta fondi per rispondere alle esigenze dei centri giovanili salesiani in Siria. Tali esigenze sono raggruppati in tre grandi segmenti: generi di prima necessità, materiali per lo studio e la formazione psicologica delle squadre di animazione e, infine, materiale vario per le attività ricreative del centro giovanile. Dopo le attività solidali del 2017 e del 2018, ora nel prossimo mese di maggio don Santi Domínguez (Coordinatore nazionale dei Centri giovani salesiani) e María Alonso (animatrice della Centro giovanile “María Auxiliadora”) si recheranno in Siria per visitare i centri giovanili salesiani gemellati, ad Aleppo e Damasco. Scopo di questo viaggio è conoscere di prima mano la realtà dei centri giovanili in Siria, vedere come vivono e di cosa hanno bisogno. In programma, nei prossimi mesi, anche una mostra fotografica itinerante per far conoscere la realtà dei rifugiati, e l’accoglienza di diversi animatori salesiani provenienti dalla Siria affinché collaborino alle attività estive dei centri giovanili salesiani o ad altre iniziative previste dalla legge. Il progetto “Suriya” è realizzato in stretta collaborazione tra la Commissione nazionale dei Centri giovani di Spagna e i delegati per la Pastorale giovanile dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Siria.