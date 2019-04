Salute: Policlinico Gemelli, ai blocchi di partenza la “Longevity Run”. Primo appuntamento il 10 maggio a Roma

Sport e prevenzione, con check-up gratuiti a cura degli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Università Cattolica di Roma. È quanto propone la “Longevity Run”, che si terrà nella Capitale venerdì prossimo, 10 maggio. La manifestazione nasce per sensibilizzare la popolazione italiana sull’importanza di uno stile di vita sano, di una alimentazione corretta e completa e sul valore della prevenzione per garantirsi una longevità in buona salute. Ad ospitare la “Longevity Run” sarà lo stadio “Nando Martellini” delle Terme di Caracalla. La manifestazione – che sarà presentata alla stampa martedì prossimo 7 maggio al cinema Trevi di Roma – quest’anno andrà in tour per l’Italia. In programma tre tappe: Roma il 10 maggio, San Gabriele Piozzano (Piacenza) il 26 maggio e Madonna di Campiglio (Trento) il 3 agosto.