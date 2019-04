Pedofilia: la diocesi di Roma aderisce alla 23ª Giornata per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza

La diocesi di Roma aderisce alla 23ª Giornata per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza, contro la pedofilia, che l’associazione Meter di don Fortunato Di Noto sta celebrando fino al prossimo 5 maggio. Ad oggi sono 20 le diocesi che hanno aderito all’iniziativa. “Volentieri la Chiesa che vive a Roma avrà una particolare attenzione per questa giornata – scrive il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, in un messaggio indirizzato a don Di Noto – e disporrò che in ogni comunità venga posto all’attenzione dei fedeli il tema. Per la nostra diocesi è una bella occasione, per la coincidenza con la Festa della famiglia che celebreremo al santuario della Madonna del Divino Amore”. “È bello sentire il fermento, l’attenzione che circonda la giornata – commenta don Di Noto –. Ho l’impressione che quest’anno ci sia più entusiasmo rispetto al solito. È il segno di un lavoro silenzioso e attento, pieno di fatti seminati in tre decenni. Quello del card. De Donatis è un forte incoraggiamento. Continuiamo il nostro cammino nella Chiesa e per la Chiesa, ma anche al servizio della società. Vorrei dire con San Paolo VI: con l’umanità, per tutta l’umanità”.