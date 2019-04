Papa Francesco: “sicurezza, stabilità e pace” tra i temi dell’udienza al presidente della Repubblica del Togo

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Repubblica del Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – sono state evidenziate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Togo, nonché le prospettive di un loro ulteriore consolidamento. In tale contesto, ci si è soffermati sulla situazione attuale del Paese, sottolineando il contributo della Chiesa cattolica allo sviluppo integrale del popolo togolese, specialmente attraverso il suo impegno nell’ambito educativo e sanitario”. Infine, sono state discusse “alcune sfide specifiche dei Paesi dell’Africa occidentale e sub-sahariana, rilevando la necessità degli sforzi comuni al livello regionale e internazionale in favore della sicurezza, della stabilità e della pace”.